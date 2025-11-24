Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung Am Sonntag, 23. November 2025, gegen 00:32 Uhr, kam es in einer Diskothek in Cloppenburg in der Bahnhofstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Dissener und einem 22-jährigen Lübbecker. Im weiteren Verlauf schlugen sich beide gegenseitig mit der Faust ins Gesicht, ...

mehr