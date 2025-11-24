PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, 19. November 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 23. November 2025 13:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, BMW 530d, welcher in der Petersfelder Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

