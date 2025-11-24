Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Schwerer Raub in Wohnung - Beamte des PK Vechta stellen den Fall bei Aktenzeichen XY - Ungelöst vor

Am Mittwoch, 25. März 2024, gegen 14:25 Uhr, kam es in Goldenstedt, Amberger Straße, zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 59-jährigen Frau.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5741644 (22.03.2024) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5750267 (05.04.2025)

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich zum Wohnhaus der 59-Jährigen, klingelten und verschafften sich unter dem Vorwand Mitarbeiter einer Firma zu sein, welche in den vergangenen Monaten in der Straße tätig war, Zutritt zum Wohnhaus. Dort wurde die Frau an einen Stuhl gefesselt. Die Täter gingen sehr brutal vor und raubten unter anderem Bargeld und Schmuck. Das Opfer wurde gefesselt zurückgelassen, sie konnte jedoch einen Notruf absetzen.

Trotz intensivster Ermittlungen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Zu einem der Täter konnte wenig später ein Phantombild gefertigt werden. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre - ca. 155cm groß (!) - schmächtig/schmal Statur - hellere Hautfarbe, ungepflegteres Aussehen, faltiges Gesicht - dunkelblonde Haare, hohe Stirn - "Drei-Tage-Bart" - rundliches Gesicht - kein deutsch gesprochen - auffällig langes Sweatshirt - dreckige grau/beige Arbeitsschuhe

Trotz der auffälligen Personenbeschreibung brachte die Veröffentlichung keine neuen Erkenntnisse.

Besonders interessant ist ein konkreter Zusammenhang zu einer sehr ähnlichen Raubtat im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden aufgrund einer übereinstimmenden DNA-Spur.

Daher wird der Fall nun am kommenden Mittwoch, 26. November 2025, 20:15 Uhr bei Aktenzeichen XY - Ungelöst vorgestellt - gemeinsam mit dem Holzmindener Fall. Die Ermittler erhoffen sich daraus neue Hinweise und Ermittlungsansätze, währenddessen wird die polizeiliche Arbeit intensiv vorangetrieben.

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei nun einen dunkelblauen oder schwarzen Volkswagen, Golf. Hierbei handelte es sich um ein älteres Modell, möglicherweise einen Golf IV oder Golf V mit Rostanhaftungen. Übereinstimmenden Zeugenaussagen zu Folge befanden sich an dem Fahrzeug ausländische Kennzeichen, schwarze Schrift auf weißem Grund.

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe. Wer hat im oben genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können oder die den beschriebenen Pkw gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) oder in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell