Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 23. November 2025 16:00 Uhr bis Montag 24. November 2025 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Bewegungsmelder eines Grundstücks in der Straße Am Vahrenkamp. Es entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. November 2025, in der Zeit zwischen 14:40 Uhr bis 15:25 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw BMW M240 in schwarz, welcher in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei aus Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 23. November 2025 23:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 08:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zwei Holztüren einer Gaststätte in der Marktstraße. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

