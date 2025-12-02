POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Transporter

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Brinkstraße / Heilig-Geist-Straße; Unfallzeit: 01.12.2025, 17.20 Uhr; Einen Unfall gemeldet hat ein Autofahrer am Montagabend in Borken. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Brinkstraße in Richtung Butenwall und beabsichtigte nach links in die Heilig-Geist-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Wagen ...

