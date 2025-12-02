PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Transporter

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Kiwitt;

Tatzeit: zwischen 01.12.2025, 22.00 Uhr und 02.12.2025, 06.00 Uhr;

In einen Opel Movano eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Dienstag an der Straße Kiwitt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 14:25

    POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Kuckucksweg; Tatzeit: zwischen 01.12.2025, 17.00 Uhr und 02.12.2025, 07.45 Uhr; Werkzeuge aus einem VW-Caddy gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der Transporter stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz am Kuckucksweg. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten diverse Baumaschinen. Die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:24

    POL-BOR: Bocholt - Zeuge beobachtet Unfallflucht

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg; Unfallzeit: 01.12.2025, 11.10 Uhr; Ein Zeuge beobachtete am Montagmittag auf dem Krankenhausparkplatz am Barloer Weg in Bocholt eine Unfallflucht. Nach seinen Angaben fuhr gegen 11.10 Uhr ein blauer Pkw der Marke Dacia rückwärts aus einer Parklücke, als er den rechts daneben geparkten weißen Mazda touchierte. Am Steuer saß eine Frau mit dunkelblonden, schulterlangen ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:20

    POL-BOR: Borken - Verletzter E-Scooter-Fahrer gesucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Brinkstraße / Heilig-Geist-Straße; Unfallzeit: 01.12.2025, 17.20 Uhr; Einen Unfall gemeldet hat ein Autofahrer am Montagabend in Borken. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Brinkstraße in Richtung Butenwall und beabsichtigte nach links in die Heilig-Geist-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren