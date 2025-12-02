POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Transporter
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Kiwitt;
Tatzeit: zwischen 01.12.2025, 22.00 Uhr und 02.12.2025, 06.00 Uhr;
In einen Opel Movano eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Dienstag an der Straße Kiwitt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell