Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Kuckucksweg;

Tatzeit: zwischen 01.12.2025, 17.00 Uhr und 02.12.2025, 07.45 Uhr;

Werkzeuge aus einem VW-Caddy gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der Transporter stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz am Kuckucksweg. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten diverse Baumaschinen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Tel. (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

