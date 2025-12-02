Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Kuckucksweg;

Tatzeit: zwischen 01.12.2025, 17.00 Uhr und 02.12.2025, 07.45 Uhr;

Werkzeuge aus einem VW-Caddy gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der Transporter stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz am Kuckucksweg. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten diverse Baumaschinen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Tel. (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell