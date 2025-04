Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Waschautomaten aufgebrochen

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr wurden mehrere Münzautomaten an einer SB-Waschanlage in der Barcelona-Allee in Mainz-Hechtsheim aufgebrochen. Der Täter brach dort mehrere Automaten gewaltsam auf und erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell