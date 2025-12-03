PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Kradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Buurser Straße;

Unfallzeit: 03.12.2025, 01.05 Uhr;

Eine 21-jährige Kradfahrerin aus Enschede hat in der Nacht zu Mittwoch bei einem Alleinunfall in Ahaus-Alstätte schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie die Buurser Straße aus Richtung Ahaus-Alstätte in Fahrtrichtung Enschede. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Kradfahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet; zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

