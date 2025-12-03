PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße / Wachtelschlag;

Unfallzeit: 02.12.2025, 16.15 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bocholt. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw die Alfred-Flender-Straße und beabsichtigte rechts in die Straße Wachtelschlag abzubiegen. Der Bocholter musste verkehrsbedingt warten, bevor er abbiegen konnte. Der Autofahrer dahinter übersah den anhaltenden Pkw und fuhr ihm hinten auf. Der 70-jährige Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Der 35-jährige und seine mitfahrende Frau verletzten sich leicht. Der Schwerverletzte wurde durch die Rettungskräfte in ein nahelegendes Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

