PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall
Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich des Fußgängerüberweges in der Heinrich-Hertz-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 44-jähriger Mann gegen 21:40 Uhr die Straße kurz vor dem Zebrastreifen überqueren, als ihn ein BWM, der in Richtung Otto-Hahn-Straße fuhr, erfasste und durch die Kollision schwer verletzte. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist weiterhin kritisch und Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Beifahrerin des 23-jährigen BMW-Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:53

    POL-OG: Appenweier - Brand in Bäckerei

    Appenweier (ots) - Am Samstagabend kam es kurz nach 18:30 Uhr in einer Bäckerei in der Ortenauer Straße zu einem Brandausbruch. Durch den Brand dürfte das Gebäude selbst und die Inneneinrichtung der Bäckerei nicht unerheblich beschädigt worden sein. Die in einer Wohnung über der Bäckerei befindlichen Bewohner konnten von einem Zeugen rechtzeitig gewarnt werden und das Gebäude unverletzt verlassen. Der Brandort ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:41

    POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

    Kehl (ots) - Nach einem Diebstahl von mehreren hochwertigen Parfums am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße, richtet sich der dringende Tatverdacht gegen einen 26-jährigen georgischen Staatsbürger. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bekannt, dass der 26-Jährige von mehreren Staatsanwaltschaften in Deutschland zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist und außerdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren