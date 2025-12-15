Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit gestohlenen Fahrzeugen und unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt haben am Sonntag zwei unter Drogeneinfluss stehende Verkehrsteilnehmer aus dem kam Verkehr gezogen - außergewöhnlich hierbei: Beide Fahrer waren jeweils mit einem zuvor gestohlenen beziehungsweise unterschlagenen Fahrzeug unterwegs. Zunächst geriet ein 37-jähriger Audi-Fahrer kurz nach 8 Uhr in der Ludwigstraße ins Visier einer Streifenbesatzung. Bei einer erfolgten Kontrolle an der Ecke Markgrafenstraße ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Audi-Lenker unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest untermauerte die Verdachtsmomente, weshalb der 37-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Wie sich bei einer Überprüfung herausstellte, waren nicht nur die am Audi angebrachten Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben, auch der Wagen an sich lag wegen einer Unterschlagung in Hessen zur Eigentumssicherung im polizeilichen Abfragesystem ein. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Am Sonntagabend kontrollierte eine weitere Polizeistreife einen 51-Jährigen, der mit einem E-Scooter die Kehler Straße stadtauswärts in Richtung L75 befahren hat. Als ihn die Beamten des örtlichen Polizeireviers gegen 21:20 Uhr in der Straße "Am Gaswerk" genauer unter die Lupe nahmen, konnten sie deutlichen Cannabisgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auch hier stellte sich bei einer Überprüfung des Fahrzeugs heraus, dass der E-Scooter nicht dem 51-Jährige gehörte, sondern im Juli 2024 in Muggensturm gestohlen wurde. Der E-Scooter wurde ebenso sichergestellt. Gegen beide Männer wurden Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Unterschlagung beziehungsweise Diebstahls eingeleitet.

/si /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell