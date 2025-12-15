Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Zwei Verletzte und Stau nach Auffahrunfall

Ottersweier (ots)

Zwei Verletzte, darunter eine Schwerverletzte, rund 50.000 Euro Sachschaden und die Sperrung aller drei Fahrstreifen waren die Folgen eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der A5 bei Ottersweier in Richtung Karlsruhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein 57 Jahre alter Audi-Fahrer hierbei gegen 15:45 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes geprallt, dessen 29-jähriger Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein dem Audi nachfolgender VW-Lenker erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und stieß in der Folge mit dem Audi zusammen. Während der 20 Jahre alte Golf-Lenker mit leichten Blessuren davongekommen sein dürfte, trug dessen ein Jahr jüngere Mitfahrerin schwere Verletzungen davon. Sie wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Audi und der VW Golf wurden abgeschleppt. Die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen waren kurz vor 20:30 Uhr beendet. Der hierdurch entstandene Stau löste sich anschließend nach und nach auf.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell