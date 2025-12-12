Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Sinzheim (ots)

Nach einer Sachbeschädigung im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag, 20 Uhr und Mittwochmorgen 9:30 Uhr sind die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos auf der Suche nach dem Verantwortlichen und möglichen Zeugen. Ein Unbekannter soll in der genannten Zeit entlang der Ebenunger Straße und unter anderem auch an der Ebenunger Kapelle die zu einem Weingut hinführende Schilder mit schwarzer Lackfarbe beschädigt und unkenntlich gemacht haben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Person geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 18338-0 an die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell