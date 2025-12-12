PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Sinzheim (ots)

Nach einer Sachbeschädigung im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag, 20 Uhr und Mittwochmorgen 9:30 Uhr sind die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos auf der Suche nach dem Verantwortlichen und möglichen Zeugen. Ein Unbekannter soll in der genannten Zeit entlang der Ebenunger Straße und unter anderem auch an der Ebenunger Kapelle die zu einem Weingut hinführende Schilder mit schwarzer Lackfarbe beschädigt und unkenntlich gemacht haben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Person geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 18338-0 an die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:31

    POL-OG: Rheinau, L75 - Gegen Brückengeländer gekracht: Schwer verletzt

    Rheinau (ots) - Ein 35 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der L75 zwischen Freistett und Memprechtshofen bei Nebel die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor 16:30 Uhr im Bereich der Rench gegen ein dortiges Brückengeländer gekracht. Er hat sich hierbei schwere ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:21

    POL-OG: Gengenbach/Ortenberg - Wohnungseinbrüche, Hinweise erbeten

    Gengenbach/Ortenberg (ots) - Am Donnerstag in der Zeit zwischen 5 Uhr und 19 Uhr hat sich ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Balkonfenster Zutritt zu einer Wohnung in der Marie-Juchacz-Straße in Gengenbach verschafft. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete dabei einen Laptop, Schmuck sowie eine Armbanduhr, bevor er flüchtete. In ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:15

    POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Einbruch in Kiosk

    Rastatt, Wintersdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Kiosk am Sämannsee. Die unbekannten Täter sollen zuerst vergeblich versucht haben eine Tür zum Vorratsraum aufzuhebeln, bevor sie die Haupteingangstür mit Hebelwerkzeug gewaltsam öffneten. Innerhalb des Verkaufsstandes wurde schließlich die Kasse aufgebrochen und zwei Kaffeevollautomaten, sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren