POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Einbruch in Kiosk

Kehl (ots) - Am Donnerstagmittag soll ein Mann in der Ludwig-Trick-Straße am Rheinufer im Bereich der Passerelle-Brücke überfallen worden sein. Der 37-Jährige soll zunächst beobachtet haben, wie drei männliche Personen einen Obdachlosen bestohlen hätten und sei im Anschluss dann selbst Opfer der Tätergruppe geworden. Nach seinen Schilderungen hätte ihn das Trio zwischen 11 Uhr und 12 Uhr mit Tritten und Schlägen ...

