POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Einbruch in Kiosk
Rastatt, Wintersdorf (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Kiosk am Sämannsee. Die unbekannten Täter sollen zuerst vergeblich versucht haben eine Tür zum Vorratsraum aufzuhebeln, bevor sie die Haupteingangstür mit Hebelwerkzeug gewaltsam öffneten. Innerhalb des Verkaufsstandes wurde schließlich die Kasse aufgebrochen und zwei Kaffeevollautomaten, sowie mehrere Packungen Kaffeebohnen und eine Festplatte entwendet. Der Gesamtdiebstahlschaden beträgt circa 3.000 Euro.
