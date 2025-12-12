PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Einbruch in Kiosk

Rastatt, Wintersdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Kiosk am Sämannsee. Die unbekannten Täter sollen zuerst vergeblich versucht haben eine Tür zum Vorratsraum aufzuhebeln, bevor sie die Haupteingangstür mit Hebelwerkzeug gewaltsam öffneten. Innerhalb des Verkaufsstandes wurde schließlich die Kasse aufgebrochen und zwei Kaffeevollautomaten, sowie mehrere Packungen Kaffeebohnen und eine Festplatte entwendet. Der Gesamtdiebstahlschaden beträgt circa 3.000 Euro.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren