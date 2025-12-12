Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mann ausgeraubt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Donnerstagmittag soll ein Mann in der Ludwig-Trick-Straße am Rheinufer im Bereich der Passerelle-Brücke überfallen worden sein. Der 37-Jährige soll zunächst beobachtet haben, wie drei männliche Personen einen Obdachlosen bestohlen hätten und sei im Anschluss dann selbst Opfer der Tätergruppe geworden. Nach seinen Schilderungen hätte ihn das Trio zwischen 11 Uhr und 12 Uhr mit Tritten und Schlägen traktiert und ihn unter Vorhalt eines Messers zu Boden gebracht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Daraufhin hätten ihm die Angreifer seinen Geldbeutel abgenommen und seien mittels zweier E-Scooter über die nahegelegene Passerelle-Brücke in Richtung Frankreich geflüchtet. Die Flüchtenden seien um die 20 Jahre alt gewesen und hätten teilweise französisch gesprochen. Der Überfallene beschrieb die Männer mit nordafrikanischer Herkunft. Des Weiteren soll einer der Täter einen auffälligen weißen Jogginganzug mit Kapuze und Sturmhaube sowie schwarzen Nike-Turnschuhe getragen haben. Die beiden anderen Täter seien schwarz gekleidet gewesen und hätten einen Dreitagebart gehabt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

