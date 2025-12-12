PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verdächtiger im Zusammenhang mit Fahrrad- und E-Scooter Diebstahl vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kehl (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagvormittag an einer Schule in der Vogesenallee das Schloss eines E-Scooters geknackt und sich zudem an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen gemacht zu haben. Beamte der Bundespolizei erhielten von Schülern den Hinweis auf den Verdächtigen, der von den Bundespolizisten kurz vor 12 Uhr vorläufig festgenommen werden konnte. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Kehl konnten bei einer durchgeführten Durchsuchung einen Bolzenschneider sicherstellen, der im Hosenbund des vorläufig Festgenommenen versteckt war. Überdies führte der 37-Jährige Gegenstände mit sich, die auf einen Drogenkonsum schließen lassen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen versuchten Diebstahl in einem besonders schweren Fall eingeleitet.

/wo

