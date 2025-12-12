PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Abgängige Seniorin zurück im Pflegeheim - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht auf Donnerstag eine vermisste Frau aus einer Seniorenresidenz nach wenigen Stunden unversehrt zurückbringen. Eine Mitarbeiterin hatte am Mittwochabend festgestellt, dass die Vermisste, die trotz ihrer oftmaligen Orientierungslosigkeit noch gut zu Fuß ist, die Residenz verlassen hatte. Der genaue Zielort war jedoch zunächst unbekannt. Nach etwa fünf Stunden konnte eine Person, die der Beschreibung entsprach, durch einen Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in einer Buslinie festgestellt werden. Die ältere Dame wurde wohlbehalten in das Heim zurückgebracht und der zuständigen Pflegerin übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

