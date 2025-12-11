Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, Iffezheim, B500, L78b - Kontrollaktionen im Zusammenhang mit Wohnungseinbruchsdiebstählen

Bietigheim, Iffezheim, B500, L78b (ots)

Zur Eindämmung von Wohnungseinbruchsdiebstählen und um Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen wurden zwischen Donnerstag (4. Dezember 2025) und Mittwoch (10. Dezember) unter der Federführung des Polizeireviers Rastatt mehrere Schwerpunktkontrollaktionen durchgeführt. Hierbei wurden an drei verschiedenen Tagen Kontrollstellen in der Badenstraße in Bietigheim, im Bereich der Staustufe (B500) in Iffezheim sowie an der Rheinbrücke Wintersdorf rund 150 Fahrzeuge und 320 Personen genauer inspiziert. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Kollegen des Polizeireviers Rastatt hierbei durch Kräfte der Kriminalpolizei, des Polizeipräsidium Einsatzes, der Bundespolizei, als auch von der französischen Gendarmarie. Insgesamt waren nahezu 50 Beamte an den Maßnahmen beteiligt. Bei den Kontrollen ergaben sich Verstöße gegen das Waffengesetz, Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrigkeiten, illegale Einreisen nach Deutschland und darüber hinaus konnten Hinweise auf Schwarzarbeit erlangt werden. Weitere Schwerpunktkontrollen sind bereits geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell