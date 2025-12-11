Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung, Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr wurden Beamte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Anwesen in der Heiligenstraße gerufen. Ein über 70 Jähriger soll versucht haben einen Heranwachsenden mit einem Holzstock zu Attackieren. Bei dem Gerangel wurde der mutmaßliche Angreifer leicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen durch eine Polizeistreife widersetzte sich der Störenfried. Bei den Widerstandshandlungen wurde der Mann von einem eingesetzter Diensthund gebissen. Er wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/si

