Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Achern (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr kam es beim Ausfahren aus einem Grundstück zu einer Kollision mit einem auf der Hauptstraße fahrenden Audi-Fahrer. Der Ford-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 7.000 Euro zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Er gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und das Fahrzeug nicht geführt zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

