Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in Industriebetrieb in Bochum-Hamme - Zwei Verletzte

Bochum (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:50 Uhr, wurde die Feuerwehr Bochum zu einem gemeldeten Brand in einem Industriebetrieb an der Carolinenglückstraße im Stadtteil Hamme alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Brandgeruch aus einem Gebäude wahrnehmbar. Alle Personen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Zwei Personen erlitten jedoch Verletzungen, nachdem sie zuvor versucht hatten, den Brand eigenständig zu löschen. Beide zogen sich Verbrennungen sowie eine leichte Rauchvergiftung zu und wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Der Brand, der sich auf Einrichtungsgegenstände in einem Raum beschränkte, konnte durch einen Atemschutztrupp schnell gelöscht werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Einsatzstelle wurde anschließend zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Neben der Berufsfeuerwehr Bochum war auch die Löscheinheit Heide der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 9254-978
Verfasser: Simon Heußen
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

