FW-BO: Feuer in einem Einfamilienhaus in Bochum-Grumme, Teenager über Drehleiter gerettet

Bochum (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Bochum gegen 11:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Lennestraße im Stadtteil Grumme alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte machte sich ein Teenager im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Fenster bemerkbar. Die erste Erkundung ergab, dass das Erdgeschoss verraucht war, weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Der Teenager wurde zunächst von Einsatzkräften über eine Steckleiter betreut und anschließend mittels Drehleiter sicher gerettet. Parallel dazu leitete ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Mit einem C-Rohr konnte das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der Notarzt untersuchte den Teenager vor Ort, er blieb glücklicherweise unverletzt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Wachen Innenstadt und Werne, die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst.

