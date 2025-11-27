Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in der Wattenscheider Straße - eine Person gerettet

Bochum Wattenscheid (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Küchenbrand im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Wattenscheider Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Person am Fenster der Brandwohnung. Diese wurde umgehend über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich Öl in einer Pfanne Feuer gefangen hatte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung maschinell belüftet, um sie von Rauchgasen zu befreien.

Die gerettete Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise konnte sie nach kurzer Betreuung an der Einsatzstelle verbleiben und in ihre Wohnung zurückkehren. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz wurde durch die Löscheinheit Eppendorf-Höntrop unterstützt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

