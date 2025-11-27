PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in der Wattenscheider Straße - eine Person gerettet

FW-BO: Küchenbrand in der Wattenscheider Straße - eine Person gerettet
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum Wattenscheid (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Küchenbrand im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Wattenscheider Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Person am Fenster der Brandwohnung. Diese wurde umgehend über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich Öl in einer Pfanne Feuer gefangen hatte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung maschinell belüftet, um sie von Rauchgasen zu befreien.

Die gerettete Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise konnte sie nach kurzer Betreuung an der Einsatzstelle verbleiben und in ihre Wohnung zurückkehren. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz wurde durch die Löscheinheit Eppendorf-Höntrop unterstützt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Till Wüstkamp
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren