Feuerwehr Bochum

FW-BO: Pferderettung in Sevinghausen

Bochum (ots)

Am heute Mittwoch, 12.11.2025 ist in Bochum im Ortsteil Sevinghausen ein liegendes Pferd auf einer Koppel gemeldet worden, welches aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte. Um 12:59 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Bochum ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag das Pferd auf einer Koppel und die Eigentümerin hatte die Tierärztin verständigt. Das Tier wurde durch die Tierärztin versorgt. Durch den Einsatz eines Nachbarn mit Radlader und eines Dreibeinsatzes der Feuerwehr mit einem speziellen Hebegeschirr für Pferde und Improvisation mit Feuerwehrschläuchen konnte das Tier wieder auf die Beine gestellt werden. Das Pferd hat die Wiese laufend mit der Besitzerin verlassen. Es waren 15 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bochum vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell