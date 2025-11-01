Feuerwehr Bochum

FW-BO: Geister, Monster und Gespenster sorgen für arbeitsreiche Halloweennacht - Die Einsatzbilanz der Feuerwehr Bochum

Bochum (ots)

Die Halloween-Nacht hat den Einsatzkräften der Feuerwehr Bochum eine arbeitsintensive Schicht beschert. Von Freitagmorgen bis zum Schichtende am Samstag, 1. November, um 07:30 Uhr wurden insgesamt 167 Einsätze registriert. Darunter fielen 140 Rettungsdiensteinsätze, 17 Brandeinsätze sowie 10 Technische Hilfeleistungen.

Besonders in den Abend- und Nachtstunden waren die Rettungswagen nahezu pausenlos im Einsatz. Allein ab 18 Uhr zählte die Leitstelle 70 Einsätze bis zum frühen Morgen. Viele davon standen in direktem Zusammenhang mit dem Halloween-Treiben. Übermäßiger Alkoholkonsum, Stürze und Körperverletzungen führten zu einer Vielzahl von Rettungsdiensteinsätzen in der Nacht.

Auch die Feuerwehr war stark gefordert: Eine erhöhte Zahl von Kleinbränden - meist brennende Müllbehälter - beschäftigte die Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden. Ein vermeintlicher Wohnungsbrand an der Kemnader Straße entpuppte sich als harmloser Zwischenfall: Hier hatte eine Nebelmaschine zur Vorbereitung einer Halloween-Party für eine Rauchentwicklung gesorgt, die von Anwohnern als Brand gedeutet wurde.

