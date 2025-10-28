Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erneut zwei Einsätze wegen versprühtem Reizgas an einer Gesamtschule an der Feldspieler Straße

Bochum (ots)

Nach dem gestrigen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund versprühten Reizgases an der Gesamtschule an der Feldsieper Straße kam es heute erneut zu zwei Vorfällen mit ähnlichem Hintergrund.

Gegen 09:25 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zum Schulgelände alarmiert. Im Gebäude war erneut Reizgas freigesetzt worden, wodurch mehrere Personen über akute Atemwegsreizungen klagten. Vier Betroffene wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet, konnten jedoch nach kurzer Behandlung am Einsatzort verbleiben.

Nur zwei Stunden später, um 11:37 Uhr, erfolgte ein weiterer Einsatz an derselben Schule. Auch hier war Reizgas versprüht worden. Insgesamt 13 Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise konnte auch in diesem Fall bestätigt werden, dass keine schwerwiegenden Verletzungen vorlagen und alle Betroffenen vor Ort verbleiben konnten.

Die Feuerwehr Bochum war bei beiden Einsätzen mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Vorfälle aufgenommen.

