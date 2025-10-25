PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einer Seniorenwohnung

Bochum (ots)

In der Straße "In den Böcken" kam es heute Mittag gegen 12:40 Uhr zu einem Brand. Ein Kollege der Berufsfeuerwehr, der privat in dem Gebäude zu besuch war, hörte im ersten Obergeschoss einen Rauchwarnmelder piepsen und nahm Brandgeruch war. Nachdem er an der Tür geklopft hatte, öffnete ein älterer Herr die Tür, dessen Wohnung verraucht war. Sofort begleitete der Kollege den Bewohner ins Freie und alarmierte über den Notruf die Einsatzkräfte. Nachdem die Einsatzkräfte von der Feuerwache in Werne wenig später eintrafen, kümmerte sich der Rettungsdienst um die durch Rauch verletzte Person, während die Kräfte des Löschzuges zur Brandbekämpfung in die Wohnung vorgingen. Dort fanden sie einen Entstehungsbrand vor, der schnell gelöscht werden konnte. Auch zwei Kanarienvögel konnten gerettet und ins Frei gebracht werden. Der verletzte Bewohner wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person, die Rauchgase eingeatmet hatte, verblieb an der Einsatzstelle, nach dem der Notarzt sie behandelt hatte. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Berufsfeuerwehr war mit 35 Einsatzkräften unterstützt wurden sie von der Löscheinheiten Brandwacht und Günnigfeld.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234/9254-978
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

