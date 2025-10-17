PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kuriose Tierrettung

FW-BO: Kuriose Tierrettung
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:15 erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Bochum einen Anruf, dass sich vermutlich eine Katze unter der Stoßstange eines PKW befindet. Daraufhin wurde das zuständige Hilfeleistungslöschfahrzeug der FRW I zur Bahnhofstr in Bochum-Wattenscheid entsandt. Beim Eintreffen der Kollegen waren leise Miau-Laute aus dem Bereich des hinteren Radkastens zu hören. Der Fahrer gab an gerade aus Hannover gekommen zu sein und als er das Fahrzeug parkte, habe er die Laute festgestellt. Durch die Kollegen wurde das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert, danach wurde das Fahrzeug leicht angehoben und das Hinterrad entfernt. Um einen Zugang zur Katze zu bekommen, wurde ebenfalls die Radkastenverkleidung abgenommen. Nach gutem Zureden kam ein kleines Kätzchen aus ihrem Versteck heraus und konnte durch beherztes Zugreifen eines Kollegen gesichert werden. Das Kätzchen hat glücklicherweise einen Chip und wird vom Fahrer des Fahrzeuges nun wieder nach Hannover gebracht, um es seinen Besitzern zu übergeben. Der Feuerwehr Einsatz dauert rund 70 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: jstange@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-526
Verfasser: Jörg Stange
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 05:19

    FW-BO: Nächtlicher Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten in Altenbochum

    Bochum (ots) - Gegen 1:30 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bochum der Notruf über einen Wohnungsbrand mit dem Hinweis auf Menschenleben in Gefahr in der Straße Goyer Busch in Altenbochum. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das betroffene Mehrfamilienhaus bereits stark verraucht. Glücklicherweise hatten alle Bewohner die Brandwohnung bereits ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 01:12

    FW-BO: Dachstuhlbrand in Harpen mit akuter Gefahr für Personen

    Bochum (ots) - Am Montagabend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Dachstuhlbrand mit akuter Gefahr für Personen nach Harpen alarmiert. Es brannte ein Dachstuhl. Personen kamen nicht zu schaden. Gegen 21:40Uhr erreichten mehrere Anrufer die Leitstelle der Feuerwehr Bochum und meldeten einen brennenden Dachstuhl in der Dellenstraße in Bochum Harpen. Da zum Zeitpunkt der Anrufe noch von mehreren Personen in der Wohnung im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren