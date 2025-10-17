FW-BO: Kuriose Tierrettung

Feuerwehr Bochum

Am gestrigen Abend gegen 21:15 erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Bochum einen Anruf, dass sich vermutlich eine Katze unter der Stoßstange eines PKW befindet. Daraufhin wurde das zuständige Hilfeleistungslöschfahrzeug der FRW I zur Bahnhofstr in Bochum-Wattenscheid entsandt. Beim Eintreffen der Kollegen waren leise Miau-Laute aus dem Bereich des hinteren Radkastens zu hören. Der Fahrer gab an gerade aus Hannover gekommen zu sein und als er das Fahrzeug parkte, habe er die Laute festgestellt. Durch die Kollegen wurde das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert, danach wurde das Fahrzeug leicht angehoben und das Hinterrad entfernt. Um einen Zugang zur Katze zu bekommen, wurde ebenfalls die Radkastenverkleidung abgenommen. Nach gutem Zureden kam ein kleines Kätzchen aus ihrem Versteck heraus und konnte durch beherztes Zugreifen eines Kollegen gesichert werden. Das Kätzchen hat glücklicherweise einen Chip und wird vom Fahrer des Fahrzeuges nun wieder nach Hannover gebracht, um es seinen Besitzern zu übergeben. Der Feuerwehr Einsatz dauert rund 70 Minuten.

