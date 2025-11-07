Feuerwehr Bochum

FW-BO: Abschlussmeldung zu "Dramatischer Dachstuhlbrand in Bochum-Werne - Zwei Personen aus höchster Gefahr gerettet"

Bochum

Wie berichtet, kam es heute am späten Nachmittag in Bochum-Werne zu einem schweren Brand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, über die Nacht erfolgen jedoch noch Kontrollgänge vor Ort. Teile des angrenzenden Gebäudes sowie das Brandobjekt selbst sind derzeit nicht bewohnbar. Mieter, die nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, wurden entweder bei Angehörigen untergebracht oder erhielten ein Unterbringungsangebot der Stadt Bochum.

