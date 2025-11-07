PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Abschlussmeldung zu "Dramatischer Dachstuhlbrand in Bochum-Werne - Zwei Personen aus höchster Gefahr gerettet"

Bochum (ots)

Wie berichtet, kam es heute am späten Nachmittag in Bochum-Werne zu einem schweren Brand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, über die Nacht erfolgen jedoch noch Kontrollgänge vor Ort. Teile des angrenzenden Gebäudes sowie das Brandobjekt selbst sind derzeit nicht bewohnbar. Mieter, die nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, wurden entweder bei Angehörigen untergebracht oder erhielten ein Unterbringungsangebot der Stadt Bochum.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234/9254-978
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

