FW-BO: Küchenbrand mit massiver Rauchentwicklung in Bochum Werne

Bochum (ots)

Heute Mittag, am Mittwoch, den 12. November 2025, ereignete sich ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten in der Borgmannstraße im Stadtteil Bochum Werne. Gegen 12:23 Uhr meldete eine Anruferin den Brand bei der Leitstelle der Feuerwehr. Als der zuständige Löschzug der Hauptfeuerwache am Einsatzort eintraf, war eine massive Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmbar. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht und das Gebäude verlassen. Eine Personen wurden vom anwesenden Rettungsdienst vor Ort betreut und medizinisch versorgt und ins Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen. Vier Atemschutztrupps der Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und mit Strahlrohren löschen. Durch den schnellen Einsatz konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Bereiche des Hauses verhindert werden. Um die Wohnung von giftigem Brandrauch zu befreien, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, der die verrauchte Luft aus dem Gebäude leitete. Der Einsatz der Feuerwehr war um 14:17 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Ausbildungseinheit unterstützt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen bislang noch nicht vor.

