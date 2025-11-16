FW-BO: Kellerbrand in Bochum: Feuerwehr rettet fünf Personen - alle unverletzt

Feuerwehr Bochum

Kellerbrand in Bochum: Feuerwehr rettet fünf Personen - alle unverletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Alsenstraße in Bochum zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr musste insgesamt fünf Personen aus dem betroffenen Gebäude retten - alle blieben glücklicherweise unverletzt.

Um 06:00 Uhr wurde der Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich eine Bewohnerin bereits vor dem Gebäude, weitere Personen wurden im Inneren vermutet. Der gesamte Treppenraum des Hauses war stark verraucht, und zunächst war unklar, wo sich der Brandherd befand. Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche in das Gebäude vor. Nach kurzer Zeit konnten die ersten Bewohner in ihren Wohnungen beziehungsweise im Treppenraum aufgefunden und ins Freie geführt werden. Insgesamt wurden im Laufe des Einsatzes fünf Personen durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und vom Rettungsdienst gesichtet und betreut. Alle blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Brandstelle konnte im Keller des Hauses lokalisiert werden. Dort brannten große Mengen an Einrichtungs- und Lagergegenständen. Ein Trupp mit einem Strahlrohr konnte die Flammen nach ungefähr 30 Minuten unter Kontrolle bringen. Aufgrund der Enge des Kellers zogen sich die Nachlöscharbeiten über eine längere Zeit hin. Außerdem wurden sämtliche Wohnungen sowie auch die Nachbargebäude auf Verrauchung kontrolliert und zum Teil belüftet.

Durch den Brand wurden der Elektro- und Gas-Hausanschluss stark beschädigt, sodass die Stadtwerke das gesamte Gebäude von der Gas- und Stromzufuhr abtrennen mussten. Nach rund eineinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet, und die Einsatzstelle konnte an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden.

Insgesamt waren knapp 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Altenbochum und Bochum-Mitte unterstützt wurde.

