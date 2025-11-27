PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 25.11.2025, 19:45 Uhr und Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr in ein Wohnhaus im Bereich Gonsbachblick in Mainz-Gonsenheim eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sachschadenshöhe und mögliches Stehlgut sind derzeit nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
