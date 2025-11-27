Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Hartenberg-Münchfeld

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 24.11.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hegelstraße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld eingebrochen. Der oder die Täter brachen nach derzeitigem Stand die Terassentür auf. Gestohlen wurde unter anderem ein Portemonnaie samt Inhalt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell