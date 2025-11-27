PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachbarschaftsstreit eskaliert wegen Hundekot

Mainz-Bretzenheim (ots)

Ein scheinbar schon länger schwelender Konflikt zwischen Nachbarn, eskalierte am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Turnvater-Jahn-Straße in Mainz-Bretzenheim.

Als eine 18-Jährige und ihre 58-jährige Mutter beobachten konnten wie ein 46-jähriger Nachbar mit seinem Hund auf der Wiese vor ihrem Mehrfamilienhaus stand und der Hund dort vermeintlich seine Notdurft verrichtet hatte, kam es zum Streit.

Da die Problematik scheinbar schon seit Jahren besteht, entwickelte sich schnell ein Wortgefecht, beidem der Hundehalter die beiden Frauen beleidigte.

Als der 19-jährige Bruder bzw. Sohn der Frauen ebenfalls zu dem Konflikt dazu eilte, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung mit dem 58-Jährigen. Hierbei gerieten auch die 18-Jährige und die 58-Jährige zwischen die beiden Parteien, als sie versuchten diese zu trennen.

Letztlich wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt und erlitten Kopfschmerzen oder oberflächlich blutende Wunden.

Durch die eingesetzten Polizeistreifen vor Ort wurden beide Parteien zur Zurückhaltung ermahnt und Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

