POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in Hartenberg-Münchfeld

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 25.11.2025, zwischen 14:15 Uhr und 19:25 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Im Münchfeld im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

