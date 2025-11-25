Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss sowie mit gefälschtem Führerschein Unfall verursacht

Mainz (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Transporters hat am Montag, 24.11.2025, in der Max-Hufschmidt-Straße in Mainz-Weisenau einen Auffahrunfall verursacht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 17:40 Uhr auf der Max-Hufschmidt-Straße in Richten Ampel hielt, fuhr der Transporter auf ihn auf. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, soll sich der auffahrende Transporterfahrer zuvor bereits so vehement gegen ein Verständigen der Polizei ausgesprochen haben, dass sich der Autofahrer bis zum Erscheinen der Einsatzkräfte in seinem Fahrzeug einschloss.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Transporterfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille. Zudem stand der 50-Jährige unter dem Einfluss von BTM-Medikamenten. Darüber hinaus ergaben sich bei Ansicht seiner Fahrerlaubnis Hinweise auf eine Fälschung bzw. Manipulation.

Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell