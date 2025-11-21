PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Risikofanszene vor Fußballbegegnung kontrolliert - mehrere Verfahren wegen Pyro im Stadion

Mainz (ots)

Im Vorfeld der Fußballbegegnung 1. FSV Mainz 05 gegen TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend führte die Polizei Mainz Kontrollen von Teilen der Risikofanszene von Mainz 05 durch.

Bereits um 18 Uhr wurden rund 40 Angehörige einer Gruppierung im Stadtteil Mainz-Bretzenheim kontrolliert, aus deren Reihen auch die derzeit acht Beschuldigten des Ermittlungsverfahrens in Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Polizeibeamten am 9. November 2025 stammen.

Die Kontrolle diente insbesondere präventivpolizeilichen Zwecken. Die kontrollierten Personen konnten im Anschluss das Stadion aufsuchen.

Während des Fußballspiels kam es zu mehreren Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz durch Abbrennen von Pyrotechnik und zünden von Feuerwerkskörper durch Anhänger der TSG 1899 Hoffenheim. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

