Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Männer schlagen und treten auf 29-jährigen Mainzer ein - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag, den 20.11.2025, kommt es gegen 21:00 Uhr in der Weißliliengasse zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 29-jähriger Mainzer steigt gegen 20:49 Uhr an der Haltestelle "Weisenau Scheck-in-Center" in die Linie 65 ein. Im Bus geraten er und zwei weitere männliche Personen zunächst in verbale Streitigkeiten. Gegen 21:05 Uhr steigen alle Beteiligten an der Haltestelle "Pfaffengasse" aus. Auf der Straße schlagen die beiden Männer den 29-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und stoßen ihn zu Boden. Als er am Boden liegt, tritt einer der Beschuldigten zweimal auf ihn ein. Anschließend flüchten die beiden Täter.

Der Geschädigte wird durch den Vorfall leicht verletzt.

Personenbeschreibung der Beschuldigten:

Person 1:

männlich, ca. 1,70 m groß, 14-17 Jahre alt, normale Statur, schwarze lockige schulterlange Haare, schwarze Kleidung

Person 2:

männlich, ca. 1,85 m groß, ca. 17 Jahre alt, normale Statur, schwarze kurze Haare, schwarze Kleidung

Die Polizei Mainz ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell