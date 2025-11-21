PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Amokalarm an Willigis-Gymnasium und Realschule in Mainz sorgt für Großeinsatz der Polizei

Mainz (ots)

Ein Amokalarm am Bischöflichen Willigis-Gymnasium und Realschule am Willigisplatz in der Mainzer Altstadt hat am Freitagmorgen, 21.11.2025, einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Über Notruf ging gegen 07:45 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass über Lautsprecher in der Schule eine Amokansage laufe. Umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Im weiteren Verlauf wurde das komplette Schulgebäude Raum für Raum negativ abgeklärt. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden aus dem Schulgebäude gebracht und an Anlaufstellen, unter anderem an der Stephanskirche, gesammelt. Auch für Eltern wurde an der Zitadelle eine gesonderte Anlaufstelle eingerichtet.

Gegen kurz nach 09:00 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Es wurden keine Hinweise gefunden, dass tatsächlich eine Gefahrenlage bestanden hat. Die Klassen sowie die Lehrkräfte wurden darüber an der Anlaufstelle informiert. Anschließend begab sich die Schulgemeinschaft wieder zurück in die Unterrichtsräume.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Alarmauslösung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

