Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alarmauslösung - Amok- in Williges Gymnasium Mainz

Mainz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:40 Uhr kam es zur Amokalarm Auslösung am Williges Gymnasium in Mainz. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf das tatsächliche vorliegen einer Amoklage. Trotzdem befindet sich die Polizei mit starken Kräften vor Ort und durchsucht das Gelände. Die Schüler werden gebeten in den Klassenräumen oder den Sammelstellen zu bleiben. Bitte den Notruf nur in Notfällen und nicht zur Information wählen. Bitte verfolgen sie den WhatsApp Kanal des PP Mainz. Wir berichten nach.

