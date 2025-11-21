PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alarmauslösung - Amok- in Williges Gymnasium Mainz

Mainz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:40 Uhr kam es zur Amokalarm Auslösung am Williges Gymnasium in Mainz. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf das tatsächliche vorliegen einer Amoklage. Trotzdem befindet sich die Polizei mit starken Kräften vor Ort und durchsucht das Gelände. Die Schüler werden gebeten in den Klassenräumen oder den Sammelstellen zu bleiben. Bitte den Notruf nur in Notfällen und nicht zur Information wählen. Bitte verfolgen sie den WhatsApp Kanal des PP Mainz. Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperverletzung zwischen Straßenbahnfahrer und Fahrgast

    Mainz-Neustadt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, den 20.11.2025, kommt es gegen 04:15 Uhr an der Endhaltestelle im Kaiser-Karl-Ring zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Straßenbahnfahrer und einem Fahrgast. Der Fahrgast, der sichtlich alkoholisiert ist, weigert sich die Straßenbahn zu verlassen. Nach seinen Angaben soll der Fahrer ihn am Kragen ...

  • 20.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Durch angelehnte Terrassentür ins Haus gelangt

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr aus einem Reihenhaus im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld unter anderem Schmuck gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter durch eine nur angelehnte Terrassentür in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem ...

