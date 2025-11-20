PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Durch angelehnte Terrassentür ins Haus gelangt

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr aus einem Reihenhaus im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld unter anderem Schmuck gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter durch eine nur angelehnte Terrassentür in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: In Einfamilienhaus in Budenheim eingebrochen

    Budenheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uh in ein Einfamilienhaus im Bereich In den Gehren in Budenheim eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Kellerfenster auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und flohen anschließend durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck. Die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:05

    POL-PPMZ: Parkplatzstreit führt zu Körperverletzung

    Mainz-Mombach (ots) - Am Mittwoch, den 19.11.2025, kommt es gegen 18:00 Uhr in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hintergrund sind Streitigkeiten über die Nutzung zweier nebeneinanderliegender Flächen auf einem Parkplatz. Ein Beauftragter des Geschädigten soll dort einen Baucontainer mittels Kran von einem LKW abladen. Eine entsprechende Genehmigung liegt vor. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren