Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Durch angelehnte Terrassentür ins Haus gelangt

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr aus einem Reihenhaus im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld unter anderem Schmuck gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter durch eine nur angelehnte Terrassentür in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell