Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Parkplatzstreit führt zu Körperverletzung

Mainz-Mombach (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kommt es gegen 18:00 Uhr in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Hintergrund sind Streitigkeiten über die Nutzung zweier nebeneinanderliegender Flächen auf einem Parkplatz. Ein Beauftragter des Geschädigten soll dort einen Baucontainer mittels Kran von einem LKW abladen. Eine entsprechende Genehmigung liegt vor.

Eine dreiköpfige Gruppe ist mit der Abstellörtlichkeit des Containers nicht einverstanden und versucht, das Abstellen zu verhindern. In der Folge erscheint der Geschädigte mit seinen beiden Söhnen vor Ort. Die Streitigkeiten eskalieren in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der gegenseitig mit Faustschlägen aufeinander eingeschlagen wird.

Währenddessen videografiert einer der Söhne die Auseinandersetzung mit seinem Smartphone. Ein Beschuldigter entreißt ihm das Gerät, indem er gleichzeitig den Kopf des Geschädigten in Richtung Boden drückt. Anschließend flüchtet der Beschuldigte mit einem Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte, einer seiner Söhne sowie ein Beschuldigter werden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst ist nicht erforderlich.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell