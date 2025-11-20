PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Parkplatzstreit führt zu Körperverletzung

Mainz-Mombach (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kommt es gegen 18:00 Uhr in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Hintergrund sind Streitigkeiten über die Nutzung zweier nebeneinanderliegender Flächen auf einem Parkplatz. Ein Beauftragter des Geschädigten soll dort einen Baucontainer mittels Kran von einem LKW abladen. Eine entsprechende Genehmigung liegt vor.

Eine dreiköpfige Gruppe ist mit der Abstellörtlichkeit des Containers nicht einverstanden und versucht, das Abstellen zu verhindern. In der Folge erscheint der Geschädigte mit seinen beiden Söhnen vor Ort. Die Streitigkeiten eskalieren in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der gegenseitig mit Faustschlägen aufeinander eingeschlagen wird.

Währenddessen videografiert einer der Söhne die Auseinandersetzung mit seinem Smartphone. Ein Beschuldigter entreißt ihm das Gerät, indem er gleichzeitig den Kopf des Geschädigten in Richtung Boden drückt. Anschließend flüchtet der Beschuldigte mit einem Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte, einer seiner Söhne sowie ein Beschuldigter werden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst ist nicht erforderlich.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Ladendieb gestellt

    Mainz-Innenstadt (ots) - Am frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr betrat ein männlicher Tatverdächtiger die Filiale eines Bekleidungshauses in der Mainzer Innenstadt "Am Brand" und entnahm ein Herrenbekleidungsstück aus dem Warensortiment. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter hatten den Vorgang beobachtet und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige begab sich in ein nahegelegenes Modegeschäft, wo er ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Telefonbetrüger bringen Seniorin um über 5000 Euro

    Mainz-Bingen (ots) - Bislang unbekannte Telefonbetrüger haben eine 76-Jährige aus dem Landkreis Mainz-Bingen am Montag, 17.11.2025, um über 5000 Euro gebracht. Die Frau wurde zunächst durch eine Person kontaktiert, die sich als Sicherheitsberater ihrer Bank ausgab. Hintergrund der Kontaktaufnahme seien auffällige Geldverschiebungen auf ihrem Konto, hieß es. Im Laufe des mehrere Stunden dauernden Gesprächs erteilte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren