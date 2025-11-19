Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb gestellt

Mainz-Innenstadt (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr betrat ein männlicher Tatverdächtiger die Filiale eines Bekleidungshauses in der Mainzer Innenstadt "Am Brand" und entnahm ein Herrenbekleidungsstück aus dem Warensortiment. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Zwei Sicherheitsmitarbeiter hatten den Vorgang beobachtet und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige begab sich in ein nahegelegenes Modegeschäft, wo er von den Sicherheitskräften gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden konnte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 1 führten eine Identitätsfeststellung sowie die Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach polizeilich wegen diebstahlstypischer Delikte in Erscheinung getreten war und deswegen auch schon mehrfach in Haft saß.

Der 34-jährige Mainzer wurde im Anschluss ein Hausverbot für sämtliche Filialen der betroffenen Bekleidungskette innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen und hat nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahl zu rechnen.

