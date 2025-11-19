PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wertgegenstände aus unverschlossen vor Grundstück abgestelltem Fahrzeug gestohlen

Budenheim (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 18.11.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Stefanstraße in Budenheim aus einem geparkten Fahrzeug ein Smartphone sowie Dokumente gestohlen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand arbeitete der Geschädigte in seinem Garten, während sein Auto unverschlossen und mit geöffnetem Fenster vor dem Grundstück stand. Das Mobiltelefon sowie in dessen Hülle verstaute Dokumente lagen auf dem Armaturenbrett. Als der Mann nach seinem Fahrzeug sah, waren besagte Gegenstände verschwunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

