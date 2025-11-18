PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Kleinbus und Fahrradfahrer

Mainz-Ebersheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 413 zwischen Nieder-Olm und Mainz-Ebersheim.

Gegen 06:50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer dass er einen verletzten Fahrradfahrer auf der Straße liegend aufgefunden habe. Wie die späteren Ermittlungen ergaben ist ein 41-jähriger Nieder-Olmer mit seinem Fahrrad und vorbildlicher Beleuchtung und Bekleidung in Richtung Ebersheim gefahren. Etwas auf halber Strecke kollidierte ein 34-jähriger Mann, welcher als Fahrdienstleister mit einem Kleinbus unterwegs war, mit dem Fahrradfahrer bzw. fuhr diesem von hinten auf.

Der Fahrradfahrer wurde hierbei einige Meter durch die Luft geschleudert. Das Fahrrad durchschlug stellenweise die Windschutzscheibe und wurde etliche Meter mitgeschliffen.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß unbeirrt fort und sammelte sogar noch Fahrgäste in Mainz-Ebersheim ein. Dort wurde er von einer Polizeistreife angetroffen, welche einen Rettungswagen für den Mann nachforderte da er durch Glassplitter nicht unerheblich an der Hand blutete.

Ein Einfluss durch berauschende Mittel konnte bei dem Fahrer nicht festgestellt werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet. Der Fahrradfahrer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

