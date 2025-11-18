PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte Frau ohrfeigt 4-jähriges Kind in Straßenbahn in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Freitag, 14.11.2025, zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr in Mainz-Hechtsheim in einer Straßenbahn ein vierjähriges Kind geohrfeigt, weil es ihr in der Tram gegenübersitzend wiederholt aus Versehen ihr Bein berührte. Die 39-jährige Mutter fuhr mit ihrem Sohn mit der Straßenbahn in Fahrtrichtung Innenstadt- Die unbekannte Frau stieg an der Haltestelle Am Mühldreieck ebenfalls ein und nahm gegenüber des Kindes Platz. Dabei berührte der 4-Jährige sie versehentlich mit seinem Fuß am Bein. Daraufhin drohte die Frau, ihm auch gegen sein Bein zu treten, wenn das erneut vorkommen würde. Als der Junge kurz darauf erneut versehentlich mit dem Fuß gegen das Bein der unbekannten Frau kam, gab diese ihm zwei Ohrfeigen. Anschließend setzten sich Mutter und Sohn um und verließen die Straßenbahn schließlich an der Haltestelle Kurmainzkaserne. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zur Identität der Täterin geben können.

Es liegt folgende Personenbeschreibung der unbekannten Frau vor: Mitte 40, europäischer Phänotyp, schulterlanges gelocktes Haar mit hellen Strähnen, Brille mit rotem Rahmen, bunter Schal, grüne Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 08:47

    POL-PPMZ: Mainzerin versucht gleich fünf Verkehrsunfälle

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 15:15 Uhr in Mainz-Gonsenheim zu einer Serie von Verkehrsunfällen, die durch eine augenscheinlich fahruntüchtige 45-jährige Mainzerin verursacht wurde. Die Frau fuhr mit ihrem PKW von der Weifert-Janz-Straße in Richtung Juxplatz. Bereits beim rückwärtigen Ausparken touchierte sie im Einmündungsbereich der Ludwigsburger Straße einen Pkw, der sich gerade im ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:10

    POL-PPMZ: Nach Streit in Supermarkt mit Reizstoff besprüht

    Mainz (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, 14.11.2025, gegen 14:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt einen 58-jährigen Mann angegangen. Nach derzeitigem Stand betrat der unbekannte, wohl jugendliche Täter in Begleitung von zwei unbekannten Mädchen den Supermarkt. Im Bereich der Backwaren geriet der Jugendliche mit einem 58-Jährigen in einen verbalen Streit. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren