Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte Frau ohrfeigt 4-jähriges Kind in Straßenbahn in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Freitag, 14.11.2025, zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr in Mainz-Hechtsheim in einer Straßenbahn ein vierjähriges Kind geohrfeigt, weil es ihr in der Tram gegenübersitzend wiederholt aus Versehen ihr Bein berührte. Die 39-jährige Mutter fuhr mit ihrem Sohn mit der Straßenbahn in Fahrtrichtung Innenstadt- Die unbekannte Frau stieg an der Haltestelle Am Mühldreieck ebenfalls ein und nahm gegenüber des Kindes Platz. Dabei berührte der 4-Jährige sie versehentlich mit seinem Fuß am Bein. Daraufhin drohte die Frau, ihm auch gegen sein Bein zu treten, wenn das erneut vorkommen würde. Als der Junge kurz darauf erneut versehentlich mit dem Fuß gegen das Bein der unbekannten Frau kam, gab diese ihm zwei Ohrfeigen. Anschließend setzten sich Mutter und Sohn um und verließen die Straßenbahn schließlich an der Haltestelle Kurmainzkaserne. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zur Identität der Täterin geben können.

Es liegt folgende Personenbeschreibung der unbekannten Frau vor: Mitte 40, europäischer Phänotyp, schulterlanges gelocktes Haar mit hellen Strähnen, Brille mit rotem Rahmen, bunter Schal, grüne Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

