Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Streit in Supermarkt mit Reizstoff besprüht

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, 14.11.2025, gegen 14:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt einen 58-jährigen Mann angegangen. Nach derzeitigem Stand betrat der unbekannte, wohl jugendliche Täter in Begleitung von zwei unbekannten Mädchen den Supermarkt. Im Bereich der Backwaren geriet der Jugendliche mit einem 58-Jährigen in einen verbalen Streit. Woraufhin der Täter den Mann schubste und ihm anschließend eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Der Geschädigte erlitt unter anderem Reizungen der Augen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

