Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Korrektur Pressemeldung von 17.11.2025 - 09:58 Uhr Mainz - Festnahme eines dritten Beschuldigten nach Angriff auf Polizeibeamten - Haftbefehl in Vollzug gesetzt

Mainz (ots)

In der vorgenannten Pressemeldung wurde im letzten Absatz ein falsches Datum genannt.

Richtig ist der "12. November 2025" als Datum für den Erlass des Durchsuchungsbeschlusses. Die Ursprungsmeldung wird vom Anbieter noch korrigiert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

