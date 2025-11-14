PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kellerabteil

Mainz-Weisenau (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 01.11. und 13.11. kommt es in der Annemarie-Renger-Straße in Mainz-Weisenau zu einem Einbruch in ein Kellerabteil.

Die Geschädigte meldet sich bei der Polizei und gibt an, dass ihr Keller in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und durchwühlt wurde. Augenscheinlich haben unbekannte Täter mit einem zangenähnlichen Werkzeug die Halterung des Vorhängeschlosses durchtrennt und sich somit Zugang zu dem Kelerabteil verschafft. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wer in den letzten Wochen verdächtige Peronen in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Queerfeindliche Beleidigungen auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

    Mainz (ots) - Am 13.11.25 gegen 21:30 Uhr wurden eine 33-jährige Mainzerin und ein 37-jähriger Mainzer auf ihrem Heimweg von einer bislang unbekannten männlichen Person in der Wallstraße in Richtung Hauptbahnhof verfolgt und anschließend beleidigt sowie körperlich angegangen. Die beiden Geschädigten bemerkten zunächst, dass der Unbekannte ihnen folgte und ihr ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

    Mainz-Neustadt (ots) - Ein 31-jähriger Mann befährt am Donnerstagabend mit einem gemieteten E-Scooter den Kaiser-Wilhelm-Ring aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Goethestraße. Beim Erblicken einer Funkstreifenwagenbesatzung zeigt der Mann hektische Bewegungen. Die Beamten schalten das Blaulicht ein und sprechen ihn mehrfach über den Außenlautsprecher an, um eine Verkehrskontrolle zu ermöglichen. Der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Raubdelikt in der Mainzer Oberstadt - Zeugen gesucht

    Mainz-Oberstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 13.11.2025 kommt es gegen 16:30 Uhr in der Göttelmannstraße zu einem Raub zum Nachteil eines jugendlichen Autisten. Der Jugendliche befindet sich in der Buslinie 62 Fahrtrichtung Weisenau. Er ist mit seinem Mobiltelefon beschäftigt, als er von zwei männlichen Personen angesprochen wird. Diese erkundigen sich zunächst nach der Uhrzeit, geben sich als Fahrscheinkontrolleure ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren