Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kellerabteil

Mainz-Weisenau (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 01.11. und 13.11. kommt es in der Annemarie-Renger-Straße in Mainz-Weisenau zu einem Einbruch in ein Kellerabteil.

Die Geschädigte meldet sich bei der Polizei und gibt an, dass ihr Keller in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und durchwühlt wurde. Augenscheinlich haben unbekannte Täter mit einem zangenähnlichen Werkzeug die Halterung des Vorhängeschlosses durchtrennt und sich somit Zugang zu dem Kelerabteil verschafft. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wer in den letzten Wochen verdächtige Peronen in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell