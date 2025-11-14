Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 31-jähriger Mann befährt am Donnerstagabend mit einem gemieteten E-Scooter den Kaiser-Wilhelm-Ring aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Goethestraße.

Beim Erblicken einer Funkstreifenwagenbesatzung zeigt der Mann hektische Bewegungen. Die Beamten schalten das Blaulicht ein und sprechen ihn mehrfach über den Außenlautsprecher an, um eine Verkehrskontrolle zu ermöglichen. Der Mann ignoriert die Aufforderungen und zieht während der Fahrt mehrere Tütchen aus seiner Hosentasche, die er auf den Bordstein sowie in einen Vorgarten wirft.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt fährt der Beschuldigte mehrfach entgegen der Einbahnstraße und über den Gehweg. Im Bereich des Goetheplatzes gelingt es den Beamten, ihn rechts zu überholen und auszubremsen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei dem Mann werden Drogen aufgefunden und sichergestellt. Auch entlang der Fahrtstrecke können im Nachgang weitere Tütchen mit Drogen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 31-Jährige wird zur Dienststelle verbracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgen.

Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss, der Verfolgungsfahrt sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell