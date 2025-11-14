PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 31-jähriger Mann befährt am Donnerstagabend mit einem gemieteten E-Scooter den Kaiser-Wilhelm-Ring aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Goethestraße.

Beim Erblicken einer Funkstreifenwagenbesatzung zeigt der Mann hektische Bewegungen. Die Beamten schalten das Blaulicht ein und sprechen ihn mehrfach über den Außenlautsprecher an, um eine Verkehrskontrolle zu ermöglichen. Der Mann ignoriert die Aufforderungen und zieht während der Fahrt mehrere Tütchen aus seiner Hosentasche, die er auf den Bordstein sowie in einen Vorgarten wirft.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt fährt der Beschuldigte mehrfach entgegen der Einbahnstraße und über den Gehweg. Im Bereich des Goetheplatzes gelingt es den Beamten, ihn rechts zu überholen und auszubremsen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei dem Mann werden Drogen aufgefunden und sichergestellt. Auch entlang der Fahrtstrecke können im Nachgang weitere Tütchen mit Drogen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 31-Jährige wird zur Dienststelle verbracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgen.

Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss, der Verfolgungsfahrt sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren