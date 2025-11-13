PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In zwei Einfamilienhäuser in Mainz eingebrochen

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Einbrüchen in Mainz-Laubenheim und in Mainz-Gonsenheim gekommen.

So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 10.11.2025, und Mittwoch, 12.11.2025, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Neuweg in Mainz-Laubenheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schoben der oder die Täter den Rollladen vor dem Küchenfenster hoch und hebelten das Fenster auf. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht. Stehlgut und Schadenshöhe sind noch nicht abschließend geklärt.

Darüber hinaus sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch, 12.11.2025, zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr während der vorübergehenden Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Elbestraße in Mainz-Gonsenheim eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht sowie Schränke und Schubladen geöffnet. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und Schmuck.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

